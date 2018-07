CHEF FORENSE



Martedì 10 luglio dalle ore 20:30 nell'esclusiva caverna di Jaguar Land Rover Englandstar in Via Flaminia 1113, si è svolgerà il prossimo ed attesissimo incontro di Summer Chef Forense Out Door, fortunato format ideato ed organizzato dall'Avv. Nicola Colavita.

Protagonista della serata il Cous Cous, in varie versioni: vegetariano e di carne.



ENGLANDSTAR

Via Flaminia 1113 - 06 332351



concierge.englandstar@landroverdealers.it

englandstar.jaguar.it - englandstar.landrover.it



http://www.chefforense.com/



Media Partner: Diritto24, Gruppo Sole 24 Ore

L'invito