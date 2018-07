CMS annuncia i ricavi 2017 pari a 1,3 miliardi di euro

2 luglio 2018 - CMS, tra i primi dieci studi legali internazionali, annuncia i risultati finanziari per il 2017.

• Ricavi totali annui per 1,3 miliardi di euro per il 2017, con una crescita del 31% rispetto al 2016

• 47 nuovi Partner distribuiti in 10 paesi

• Primo classificato per numero di deal nelle principali giurisdizioni europee secondo Mergermarket.

Divenuto uno dei più grandi studi legali internazionali, CMS ha ulteriormente esteso la sua copertura geografica nel 2017 con un nuovo ufficio a Monaco e attraverso una partnership con lo Studio saudita Fe-ras Al Shawaf a Riyadh.

Il riconoscimento da parte del mercato è forte e costituisce un altro indicatore del successo di CMS. In aggiunta ai numerosi prestigiosi premi e classifiche nazionali, ha ricevuto inoltre riconoscimenti internazionali per il lavoro svolto tra i quali:

•il premio Financial Times Innovative Lawyers Awards Europe 2017 nella categoria "Innovazione nella competenza legale: valore guida",

•lo "European Private Equity Legal Adviser of the Year 2017" ai Mergermarket European M&A Awards,

•ed il Gruppo Corporate/M&A di CMS si è classificato al primo posto (per numero di deal) in molteplici giurisdizioni nelle classifiche europee 2017 di Mergermarket, di Bloomberg e di Thomson Reuters.

Siamo lieti del significativo aumento dei ricavi per CMS e ci attendiamo un altro anno positivo per i nostri clienti nel 2018.