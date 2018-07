Deloitte Legal ha annunciato l'ingresso a partire dal 2 luglio dell'avvocato Ida Palombella in qualità di Partner Responsabile della Practice IP & IT

Professionista riconosciuta nell'ambito della proprietà intellettuale, della privacy e della tecnologia, Ida Palombella vanta una più che decennale esperienza in primari studi legali internazionali dove ha consolidato le proprie competenze nella tutela dei diritti IP e di tutta la contrattualistica di settore.

Grazie all'esperienza a inizio carriera come in-house counsel in Valentino group ha maturato una profonda conoscenza del settore moda e del lusso e collabora regolarmente con la Camera Nazionale della Moda Italiana.

In Deloitte Legal guiderà il team dedicato all'assistenza nel settore della proprietà intellettuale e le tecnologie con riguardo a tutto l'IP lifecycle, offrendo ai clienti consulenza dalla nascita, alla registrazione e alla tutela dell'idea imprenditoriale nonché supporto all'attività contrattuale nell'assistenza alle aziende su mercati locali e internazionali.