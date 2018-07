AGENZIA PER L'ITALIA DIGITALE

a cura della Redazione

E' stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale (G.U. 03.07.2018, n. 152) il Comunicato della Agenzia per l'Italia digitale riguardo la nuova versione delle «Linee guida per l'effettuazione dei pagamenti a favore delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi» che aggiornano il documento alle modifiche del Codice dell'amministrazione digitale (CAD) dapprima modificato dal decreto legislativo n. 179/2016 (G.U. n. 214 del 13 settembre 2016) e successivamente corretto dal decreto legislativo n. 217/2017 (G.U. n. 9 del 12 gennaio 2018).

Lo scopo delle Linee Guida è quello di semplificare l'utilizzo degli strumenti di pagamento elettronici nei rapporti tra cittadini ed imprese, stabilendo una serie di obblighi a carico della P.A.