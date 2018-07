Santa Maria e GOP nel perfezionamento dell'acquisizione da parte di Dorotheum delle attività di UniCredit di credito su pegno in Italia

Lo Studio Legale Santa Maria e lo Studio legale internazionale Gianni Origoni Grippo Cappelli hanno assistito, rispettivamente, Dorotheum e UniCredit, nel perfezionamento dell'acquisizione da parte della storica casa d'aste austriaca delle attività di UniCredit relative al credito su pegno in Italia. Per l'operazione sono state ottenute le autorizzazioni delle Autorità di Vigilanza.

Santa Maria ha assistito Dorotheum con un team guidato dal partner Pietro Caliceti (a sinistra nella foto) con l'assistenza primaria del senior associate Dante Campiverdi.

GOP ha assistito UniCredit con un team multidisciplinare coordinato dai partner Alfredo D'Aniello (in foto a destra) e Andrea Aiello, e composto dagli associate Giovanni Valentini e Alberto Punzi per gli aspetti corporate, e composto altresì dal partner Paolo Iemma e dal senior associate Giancarlo Ranucci per gli aspetti regolamentari, dal partner Saverio Schiavone e dal senior associate Veruska Crucitti per gli aspetti labour, e dal counsel Roberto De Simone e dall'associate Mario Romano per gli aspetti real estate. Gli aspetti di diritto finanziario dell'operazione sono stati seguiti per GOP dal partner Matteo Gotti, coadiuvato dai senior associate Claudia Lami e Alessandro Magnifico.

Gli aspetti notarili dell'operazione sono stati seguiti dal Notaio Angelo Busani.