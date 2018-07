Allen & Overy, prosegue la crescita guidata dalle attività cross-border

Allen & Overy annuncia oggi i risultati finanziari relativi all'anno che si è chiuso il 30 aprile 2018: dopo i risultati record registrati nell'esercizio precedente, lo Studio consolida la crescita con risultati positivi sia in termini di fatturato che di profittabilità, in un contesto che continua a essere caratterizzato dall'incertezza geopolitica.

I risultati in sintesi:

•Incremento del fatturato di 61,35 milioni di Euro (+4%) a 1,78 miliardi di Euro

•Utile pre-tasse in crescita del 3% a 784 milioni di Euro1

•Profit per equity partner (PEP) di 1,86 milioni di Euro (+4%)2

•La richiesta di team cross-border continua a guidare la crescita: oltre i tre quarti del fatturato complessivo dello Studio vengono da operazioni che hanno coinvolto più di un Paese.

Stefano Sennhauser, senior partner di Allen & Overy Italia, ha commentato: "Il 2017 è stato un anno record per l'Italia: abbiamo infatti raggiunto risultati estremamente positivi, non solo in termini economici, ma anche perché siamo stati coinvolti in alcuni dei dossier più rilevanti per il nostro Paese, oltre che in operazioni decisamente stimolanti dal punto di vista professionale".

Negli ultimi dodici mesi Allen & Overy ha seguito alcune delle operazioni più rilevanti in Italia, tra queste:

- La più significativa operazione di NPL nel mercato italiano, assistendo i fondi gestiti da PIMCO, fondo di debito statunitense, in Project FINO, l'operazione che ha visto la cessione da parte di UniCredit di un portafoglio di crediti deteriorati di valore pari a 17,7 miliardi di euro a PIMCO e Fortress, tramite veicoli di cartolarizzazione.

- L'assistenza a Nomura nel finanziamento da 272 milioni di euro concesso a Savills Investment Management SGR finalizzato al rifinanziamento del debito relativo a 20 proprietà di un fondo immobiliare creato dal consolidamento di 3 fondi immobiliari gestiti dalla SGR.

- La negoziazione e sottoscrizione dell'accordo per la cessione di oltre il 70% del capitale sociale di Snaitech S.p.A. affiancando Playtech plc.

- L'assistenza a Gruppo Campari nella cessione del business Lemonsoda a Royal Unibrew A/S per un enterprise value pari a 80 milioni di euro in assenza di cassa o debito finanziario.

- L'assistenza a UniCredit S.p.A., in relazione all'emissione del primo bond senior non-preferred in Italia a seguito delle modifiche al TUB (Testo Unico Bancario) che sono state introdotte nella legge di bilancio 2018, per un valore nominale complessivo pari a 1,5 miliardi di euro.

- L'assistenza a Cassa depositi e prestiti S.p.A. nell'ambito dell'emissione obbligazionaria "social", riservata a investitori istituzionali, del valore nominale pari a 500 milioni di Euro. Si tratta del primo social bond lanciato nel mercato di capitali internazionali da un emittente italiano, nonché la prima emissione obbligazionaria social in Europa dedicata ad aree colpite da calamità naturali.