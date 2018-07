IBL Banca e Gruppo Tecnocasa: sottoscritto accordo per salire al 70% del capitale di Finanziaria Familiare

IBL Banca S.p.A. leader in Italia nel settore dei finanziamenti contro cessione del quinto (CDQ) dello stipendio e della pensione ha sottoscritto con Tecnocasa Holding S.p.A. un accordo per un ulteriore investimento da parte di IBL Banca nel capitale sociale di Finanziaria Familiare S.p.A, società specializzata ex 106 TUB n. 194 attualmente controllata da Tecnocasa Holding S.p.A.

L'operazione prevede che IBL Banca S.p.A. salga ad una quota complessiva pari al 70% del capitale di Finanziaria Familiare S.p.A.: la complessiva operazione è soggetta ad autorizzazione da parte di Banca d'Italia.

IBL Banca S.p.A. è stata assistita per gli aspetti legali dai partner Alessandro Giuliani e Francesco Selogna (in foto) coadiuvati dal senior associate Lucia Occhiuto e da Alberto Elmi dello studio legale internazionale Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners, mentre Tecnocasa Holding S.p.A. dall'Avv. Roberto Maresta e dall'Ing. Francesco Bonzio dello studio Borghesi e Associati.