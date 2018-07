Nexi completa la riorganizzazione societaria: gli studi coinvolti

Lombardi Segni e Associati, Carbonetti e Associati e Pirola Pennuto Zei & Associati sono gli studi legali che hanno prestato assistenza nell'ambito della riorganizzazione societaria di Nexi, gruppo leader nei sistemi di pagamento.

La riorganizzazione, divenuta efficace il 1° luglio scorso, ha determinato la separazione delle attività legate ai pagamenti digitali da quelle di natura strettamente bancaria.

Il riassetto ha concentrato il business dei pagamenti digitali in Nexi. Le attività bancarie sono state concentrate in DEPOBank, banca depositaria italiana, nata dallo scorporo societario.

Per Lombardi Segni e Associati il team è stato guidato da Antonio Segni, Lidia Caldarola, Federico Loizzo e Francesca Romana Stefanelli.

Lo Studio Carbonetti e Associati ha prestato assistenza per gli aspetti regolamentari con un team composto da Fabrizio Carbonetti, Marco Romanelli e Alessandro Metrangolo.

Pirola Pennuto Zei & Associati ha prestato assistenza per gli aspetti fiscali con un team composto da Stefano Tronconi, Francesco Mantegazza e Nathalie Brazzelli.