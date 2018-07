CBA E EY NELL'OPERAZIONE VI.BE.MAC. E JACK SEWING MACHINE

Vi.Be.Mac. spa, marchio di punta del Gruppo Vbm, azienda che produce macchine da cucire industriali automatiche, è stata acquisita all'80% da Jack Sewing Machine Co. Ltd, colosso mondiale del settore con un'operazione complessiva di quasi 23 milioni di euro.

CBA ha assistito VI.BE.MAC per i profili legali e fiscali con team composto da Giuseppe Alessandro Galeano, Emanuela Sabbatino e per la parte giuslavoristica da Gianvito Riccio.

EY ha assisto Jack Sewing Machine per gli aspetti legali, giuslvoristici e fiscali con un team composto da Matteo Zapelli e Giuseppe Vacchiano per la parte legale, Stefania Radoccia ed Ermanno Bolzonella per la parte giuslavoristica e Savino Tatò per la parte fiscale.