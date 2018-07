Gattai, Minoli, Agostinelli & Partners e BonelliErede advisor legali per l'acquisizione da parte di Ardian di una quota di maggioranza in Corob Spa

Lo Studio Gattai, Minoli, Agostinelli & Partners è stato advisor legale di Ardian, società di investimento privata leader a livello mondiale, nella sottoscrizione di un accordo con Wise SGR, assistita da BonelliErede, per l'acquisizione di una quota di maggioranza in Corob SpA, operatore leader a livello mondiale nella fornitura di soluzioni automatizzate per il dosaggio e la dispensazione nell'industria chimica, delle vernici, dei rivestimenti e degli inchiostri.

Ardian investirà al fianco di Wise SGR e del senior management team di Corob per consolidare il riposizionamento dell'azienda a livello globale, mantenere la propria leadership tecnologica e accelerare la crescita della Società organicamente e con acquisizioni.

Gattai, Minoli, Agostinelli & Partners ha assistito Ardian con un team composto, per la parte di M&A, dal Partner Stefano Catenacci e dagli Associate Lorenzo Fabbrini e Andrea Cerulli Irelli , per la parte Finance dal Partner Gaetano Carrello e dall'Associate Marcello Legrottaglie, e per la parte Antitrust dal Partner Silvia D'Alberti e da Fabiana Campopiano

Per la parte tax Ardian è stata assistita dallo Studio Gitti & Partners con Diego De Francesco e Alberto Pallicelli

Wise SGR è stata assistita da BonelliErede con un team guidato dal partner Eliana Catalano e composto dal managing associate Augusto Praloran, dagli associate Giorgia Ferretti ed Elena Tellini, con Jessica Meloni, Giuseppe Carello, Niccolò Ghizzani e Lorenzo Foot. Il partner Vittorio Pomarici ha seguito i profili di diritto del lavoro.

La banca finanziatrice dell'operazione è stata assistita dallo Studio Pavia e Ansaldo con la partner Marina Balzano e l'associate Giulio Asquini