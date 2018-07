Salgono a 7 gli uffici di Deloitte Legal in Italia

Deloitte Legal apre a Firenze

Deloitte Legal ha annunciato l'apertura di una nuova sede dello Studio a Firenze, sotto la guida del Partner Massimo Zamorani e con un team che già vede la presenza dell'avvocato Sergey Orlov e che presto si arricchirà di altre figure professionali di rilievo.

L'apertura di Firenze porta così a 7 gli uffici di Deloitte Legal in Italia – oltre a Milano, Roma, Padova, Torino, Bologna e Genova – e costituisce un ulteriore passo di Deloitte Legal nella strategia di prossimità ai propri clienti e di valorizzazione delle competenze professionali di ciascun territorio in cui lo Studio opera.

La sede di Firenze in Corso Italia n. 17 avrà competenze specifiche in materia societaria, commerciale, contenzioso, operazioni straordinarie e ristrutturazioni, potendosi inoltre avvalere di tutte le eccellenze presenti sia nelle altre sedi italiane sia, più in generale, nel network Deloitte Legal, che oggi conta oltre 80 uffici nel mondo.

"Uno degli aspetti che distingue Deloitte Legal nel mercato dei servizi di consulenza legale è l'approccio finalizzato a coniugare network e competenze internazionali con esigenze locali, che implica la presenza sul territorio e la conoscenza delle sue dinamiche economiche da parte dei professionisti che vi operano. Nel pianificare la nostra espansione territoriale, che prevede dopo Firenze altre aperture nel breve, facciamo affidamento su risorse professionali locali che vogliano partecipare a un progetto ambizioso e, pur con un preciso focus sul territorio, ambiscano ad entrare in un'organizzazione con respiro internazionale che offre ineguagliabili opportunità di crescita", ha commentato Carlo Gagliardi, Managing partner di Deloitte Legal.

"A Firenze assistiamo già diversi clienti e l'apertura di una nuova sede rappresenta un segnale chiaro circa la nostra volontà di continuare a curare sempre più da vicino tutte quelle realtà che, con dimensioni diverse, rappresentano l'ossatura del sistema economico italiano e fonte della sua eccellenza" ha aggiunto Massimo Zamorani, Partner responsabile della nuova Sede.