Simmons & Simmons con Monnalisa per lo sbarco all'AIM Italia

Il team di Equity Capital Markets dello Studio legale internazionale Simmons & Simmons guidato dal partner Augusto Santoro, coadiuvato dall'associate Giacomo Bizzozero e dalla trainee Alessandra Allazetta, ha assistito Monnalisa, azienda leader nel settore dell'abbigliamento di alta gamma per bambini, nel percorso di ammissione a quotazione delle azioni ordinarie su AIM Italia / Mercato Alternativo del Capitale. I profili fiscali dell'operazione sono stati seguiti dal team guidato dal partner Marco Palanca, coadiuvato dall'associate Pasquale Del Prete.

L'inizio delle negoziazioni è previsto per il 12 luglio 2018.

La raccolta in sede di IPO, avvenuta attraverso una offerta di sottoscrizione e vendita ed il collocamento di azioni ordinarie ad investitori istituzionali (anche esteri) e high net worth individual (con un taglio per singolo investitore superiore ad Euro 100.000), è stata di circa Euro 18 milioni (non includendo l'opzione greenshoe), con una capitalizzazione della società alla data di inizio delle negoziazioni di circa Euro 72 milioni.

Simmons & Simmons ha altresì assistito CFO SIM, in qualità di Nominated Adviser e Global Coordinator dell'operazione.

Per lo studio legale si tratta della terza società partecipante al programma "Elite" di Borsa Italiana accompagnata nel percorso di crescita ed ammissione sul mercato.