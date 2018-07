Le regole del calciomercato

CONVEGNO AIAS



Grande successo per il convegno sulle regole del calciomercato, organizzato dal coordinamento AIAS della Lombardia e tenutosi a Milano il 9 luglio scorso .

Avvocati, commercialisti, procuratori sportivi e dirigenti di club si sono confrontati sulle principali problematiche della materia, portate agli onori della cronaca dai casi mediatici più attuali.

Il convegno è stato organizzato in collaborazione con ItaliaProfessioni, Confcommercio Milano Monza e Brianza Lodi ed Il Sole 24 Ore, nella prestigiosa sede di Confcommercio in Corso Venezia.

In apertura, l'Avv. Pier Antonio Rossetti, coordinatore lombardo AIAS, delegato dal Presidente Avv. Salvatore Civale, ha sottoscritto un protocollo di intesa a livello nazionale tra AIAS e Italiaprofessioni, nella persona del Presidente Massimo Maria Molla.

Con tale accordo, AIAS darà il proprio contributo per lo sviluppo dell'attività formativa dei professionisti nel settore dello sport. A tal fine, verrà costituito un comitato tecnico-scientifico, che avrà il compito di coordinare gli eventi formativi nella materia, mentre Italiaprofessioni metterà a disposizione i propri servizi di consulenza legale, amministrativa e contabile.

In seguito, si sono tenuti i saluti istituzionali del direttivo nazionale AIAS con l'Avv. Giuseppe Candela, di Confcommercio Milano con il Segretario Generale Marco Barbieri, di ADISE (Associazione Direttori Sportivi) con l'Avv. Claudia Iacopino e del CONI LOMBARDIA con il membro della Giunta Avv. Marco Riva.

Con la moderazione del Direttore di Tuttosport Xavier Jacobelli e del Prof. Avv. Fabio Iudica, Arbitro del TAS di Losanna, si sono tenute due tavole rotonde che hanno visto l'attiva partecipazione della platea, in cui sedevano professionisti di altissimo livello che hanno dato il loro prezioso contributo.

La prima dedicata ai trasferimenti internazionali, con gli interventi di Massimo Cosentino, Segretario Generale dell'Internazionale, del noto agente sportivo Fabio Parisi, del Presidente IAFA Christian Bosco e degli avvocati Luca Ferrari e Stella Riberti, che hanno trattato le questioni relative a Financial Fair Play, Transfer Matching System e clausole contrattuali.

Nella seconda parte sono state trattale le problematiche relative ai trasferimenti sul piano nazionale con l'Avv. Gabriele Nicolella; mentre Giuseppe Galli, Presidente dell'Associazione Italiana Agenti Calciatori e Società, e l'Avv. Lucia Bianco hanno illustrato le criticità della nuova disciplina nazionale sugli Agenti Sportivi, toccando anche le tematiche relative al rapporto di lavoro con l'Avv. Stefano Bosio. Infine, le questioni fiscali connesse ai trasferimenti sono state analizzate da Mario Tenore, commercialista di fama internazionale.

"Abbiamo voluto un evento esteso a tutte le categorie interessate dal Calciomercato – afferma Pier Antonio Rossetti - perché nascesse un utile confronto basato sulle esperienze concrete di chi opera nel settore. Credo l'obiettivo sia stato ampiamente raggiunto, per cui devo ringraziare il coordinamento lombardo, i relatori ma anche la platea di altissimo livello che ha partecipato attivamente."

