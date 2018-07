Allen & Overy con Morgan Stanley e Banca Akros per il bond decennale di Vittoria Assicurazioni

Allen & Overy ha assistito Morgan Stanley & Co. International plc, in qualità di Global Coordinator, Structuring Advisor e Lead Manager, e Banca Akros S.p.A. – Gruppo Banco BPM in qualità di Lead Manager, nel collocamento del prestito obbligazionario subordinato Tier 2 di importo pari a 250 milioni di Euro da parte di Vittoria Assicurazioni. Si tratta della terza emissione subordinata curata dallo Studio nel settore assicurativo, dopo le recenti emissioni di tipo Tier 2 di Cattolica e UnipolSai.

L'emissione ha durata decennale, cedola del 5,75% ed è computabile tra i fondi di livello 2 (c.d. Tier 2) della società, nelle modalità previste dalla Direttiva Solvency II. Per il prestito verrà richiesta l'ammissione alle negoziazioni sul Global Exchange Market della Borsa irlandese (Euronext Dublin).

Il team di Allen & Overy è guidato dai partner Craig Byrne e Cristiano Tommasi, del team ICM (International Capital Markets), coadiuvati dalla counsel Alessandra Pala e il senior associate Alessandro Laurito, insieme alla trainee Cristina Palma. I profili fiscali dell'operazione sono stati seguiti dal counsel Michele Milanese.