CMS e BonelliErede nell'acquisizione del 100% di Cuki da parte del Gruppo Melitta

CMS ha assistito la multinazionale Melitta Group Management GmbH & Co. KG per l'acquisto del 100% delle azioni della società Cuki Group SpA ("Cuki"), leader di mercato in Italia nel settore del packaging alimentare con i marchi Cuki® e Domopak®.

Cuki nel 2017 ha realizzato un fatturato di 200 milioni di euro, di cui un quarto all'estero ed attualmente impiega complessivamente 503 persone e conta 376 addetti in Italia.

L'operazione, subordinata all'approvazione da parte delle competenti Autorità Antitrust, è prevista perfezionarsi nei prossimi mesi.

Il Gruppo Melitta è stato assistito da CMS con un team multidisciplinare guidato dal partner Dietmar Zischg coadiuvato dal counsel Francesco Sabatino e dall'associate Alessandro Sassone. La partner Francesca Sutti ha seguito i profili di Antitrust mentre il partner Mauro Battistella ha curato gli aspetti finance. Gli aspetti fiscali e di diritto del lavoro sono stati rispettivamente seguiti dal partner Federico Raffaelli e dalla senior associate Giulia Camilli.

Melitta è una multinazionale con 110 anni di storia, con un fatturato consolidato nel 2017 di 1,54 miliardi, leader nella produzione e distribuzione di prodotti dedicati al caffè e nei prodotti per la conservazione e preparazione degli alimenti e per la pulizia domestica.

Nell'ambito dell'operazione, BonelliErede ha assistito l'azionista di maggioranza e CEO di Cuki, Corrado Ariaudo, nella cessione della propria partecipazione e nella negoziazione di una serie di accordi ancillari con un team multidisciplinare composto dai partner Umberto Nicodano e Stefano Micheli, dal senior associate Luca Del Nunzio e dall'associate Fabio Saguato. Francesco Anglani, partner, e Giorgio Bitonto, senior associate, hanno curato gli aspetti antitrust; Antonio La Porta, partner, ha seguito i profili di financing e il partner Riccardo Ubaldini, con il managing associate Giulio Mazzotti, quelli fiscali. Arianna Colombo, senior counsel, si è occupata degli aspetti legati al diritto del lavoro.