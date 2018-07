Jones Day con Banca IMI nella nuova emissione retail di Mediobanca

Jones Day ha assistito Banca IMI come distributore nell'emissione di un bond a tasso fisso step up da parte di Mediobanca, per un importo complessivo di 250 milioni di dollari americani.

L'emissione a valere sul Programma EMTN è stata collocata al pubblico in Italia tramite la rete di Intesa San Paolo.

Il team di Jones Day che ha seguito l'operazione è stato guidato dal partner Piergiorgio Leofreddi (in foto), coadiuvato dal Of Counsel Luca Ferrari (per gli aspetti fiscali) e dall'associate Fabio Maria Guidi.

L'emissione di titoli senior, con scadenza 2024, prevede cedole fisse annuali step up e sono stati quotati sulla Borsa d'Irlanda.