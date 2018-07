Tonucci & Partners nell'aumento di Capitale A.S. Roma S.P.A.

Lo studio legale Tonucci & Partners, con il socio Avv. Gianluca Cambareri e l'Avv. Giuseppe Santarelli, coadiuvati dagli associate Lisa Tamburro ed Eleonora Ieradi, ha assistito A.S. Roma S.p.A. nell'operazione di Aumento di Capitale volta al rafforzamento patrimoniale e finanziario della società.

L'aumento di capitale scindibile a pagamento è stato determinato dal Consiglio di Amministrazione fino ad un massimo di Euro 115 milioni, a valere sulla delega conferitagli dall'Assemblea straordinaria dei soci del 26 ottobre 2017.

A.S. Roma S.p.A. ha ricevuto l'approvazione di Consob al Prospetto Informativo relativo all'offerta in opzione e all'ammissione alle negazioni sul MTA in data 17 maggio 2018.

L'offerta in opzione, avente ad oggetto massime n. 265.046.592 azioni ordinarie AS Roma di nuova emissione, si è conclusa con la sottoscrizione di n. 231.312.432 nuove azioni, per un controvalore complessivo di Euro 100.158.283,06.