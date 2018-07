CBA con lo Stato Italiano per la cessione di un immobile a Monaco

L'Avvocato e Rechtsanwalt Mattia Dalla Costa ha curato i rapporti con il Ministero Italiano degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e con il Console Generale a Monaco di Baviera, Dott. Renato Cianfarani.



CBA ha assistito il Consolato Generale di Monaco di Baviera e la Repubblica Italiana nella cessione di un immobile del valore di alcuni milioni di euro sito nella città di Monaco di Baviera.

L'operazione è stata particolarmente complessa in ragione della particolare disciplina amministrativa dei beni immobili della Repubblica Italiana situati all'estero e della necessità del rispetto congiunto sia della specifica normativa pubblica italiana che di quella tedesca.

L'operazione è stata resa possibile grazie alle specifiche competenze transnazionali di CBA che da oltre 18 anni opera con propri uffici in Germania oltre che in Italia.

CBA ha operato per il tramite del Rechtsanwalt Martin Consolati e del responsabile della sede di Monaco, Avvocato e Rechtsanwalt Mattia Dalla Costa che ha curato i rapporti con il Ministero Italiano degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e con il Console Generale a Monaco di Baviera, Dott. Renato Cianfarani.