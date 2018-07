Accodo strategico tra Studio Legale Sutti ed Ealixir

Lo Studio Legale Sutti, ribadendo la propria filosofia di offrire il massimo della professionalità oltre che in campo legale anche per altre eventuali prestazioni accessorie correlate, a fronte della crescente domanda di servizi specifici e specializzati per risolvere le varie problematiche inerenti alla comunicazione tramite le nuove tecnologie, ha stretto una partnership con Ealixir (www.ealixir.com) Italia, l'azienda leader nella rimozione di contenuti indesiderati dal web attraverso l'applicazione del Diritto all'Oblio e Diritto alla Privacy.

Stefano Sutti, Senior Partner dello Studio Legale Sutti, afferma: "Abbiamo scelto la collaborazione con Ealixir consapevoli che l'ampia gamma di vertenze che spaziano dalla brand reputation al corporate bashing, per essere risolte in modo tempestivo e cost-effective, esigono una struttura dedicata altamente professionale. Potremmo gestire internamente questi casi ma, rimanendo fedeli alla nostra mission ed ai nostri brand value abbiamo deciso di appoggiarci ai migliori nel settore così da garantire ai nostri clienti un servizio di qualità e una soluzione sicura ai propri problemi. Di converso, Ealixir ha individuato nel nostro studio la possibilità di avere un consulente strategico, anche a livello internazionale, sia per l'attività della società e le modalità del suo espletamento, sia per l'integrazione dei suoi servizi con l'assistenza legale di cui i suoi clienti potrebbero aver bisogno."

"Siamo molto soddisfatti di questo accordo strategico che andrà a vantaggio completo dei nostri clienti. Abbiamo individuato nello Studio Legale Sutti il partner ideale per fornire ai nostri assistiti un servizio completo, che preveda una consulenza legale a tutto tondo", dichiara Francesco Arrighetti, Country Manager Ealixir Italia.