CINTIOLI & ASSOCIATI: vince al Consiglio di Stato per Invitalia

Per la prima volta, con la sentenza n. 4304 del 16/7/2018, la V° Sezione del Consiglio di Stato ha affermato il principio secondo cui, anche nel processo instaurato con il nuovo rito di cui all'art. 120 comma 2 bis c.p.a., l'eventuale annullamento dei provvedimenti di ammissione alle gare di appalto non elimina la necessità di impugnare anche l'aggiudicazione nel frattempo intervenuta.

L'annullamento dell'atto di ammissione, dunque, non ha effetto caducante rispetto al provvedimento di aggiudicazione, ma mero effetto viziante. Conseguentemente, l'eliminazione dell'aggiudicazione ad altro concorrente non consegue per caducazione automatica dall'annullamento dell'atto di ammissione, in quanto i vizi di quest'ultimo si riverberano sul provvedimento di aggiudicazione solo in via derivata.

Nella sentenza, si legge che il Consiglio di Stato ha ritenuto che: "L'utilità finale che insegue la domanda di annullamento delle ammissioni di cui all'art. 120, comma 2bis cit., è, pur sempre, l'affidamento dell'appalto sia pure mediante la riduzione del numero dell'imprese concorrenti (c.d. utilità strumentale o interesse intermedio); l'utilità, però, intervenuta l'aggiudicazione, non può essere realizzata più mediante l'eventuale sentenza di accoglimento poiché la stessa, per quanto detto, non comporta la caducazione automatica dell'aggiudicazione. Anche in questo caso, allora, allo scopo avuto di mira con l'instaurazione del giudizio si rende necessaria l'impugnazione dell'aggiudicazione medio tempore sopravvenuta".