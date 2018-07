FIMMG Lombardia sceglie Albè e Associati

Federazione Italiana Medici di Medicina Generale, che conta tra i propri iscritti in Lombardia oltre 1700 medici, ha stipulato con Albè e Associati una convenzione per l'assistenza e la consulenza legale a favore degli iscritti per tutte le problematiche giuridiche legate all'attività professionale.

La consulenza riguarderà prevalentemente la materia della privacy, considerate le recenti novità introdotte dal GDPR, nonché quelle giuslavoristiche e di responsabilità professionale. Il team dedicato è coordinato dalla name partner Micaela Barbotti con le senior associate Angela Berinati e Valentina Castelli.