Grimaldi e Paul Hastings nel bond per il pecorino romano

Cooperativa Allevatori Ovini (CAO) e CheeseTake S.r.l. (veicolo costituito ai sensi della legge sulla cartolarizzazione) sono stati assistiti da Paul Hastings e Grimaldi Studio Legale nell'emissione di un minibond e cartolarizzazione dello stesso.

CAO è una società cooperativa agricola di base ad Oristano fondata nel 1966, con 700 soci cooperatori, attiva nella produzione di vari tipi di formaggi ovini, in particolare Pecorino Romano DOP, sul quale è stato costituito un pegno rotativo a garanzia del 50% del valore nominale del minibond.Confidi Sardegna ha prestato garanzia per un ulteriore 30%dello stesso.

Il minibond è stato emesso per un valore nominale di 1.750.000€ interamente sottoscritto da un veicolo di cartolarizzazione che ha finanziato tale sottoscrizione tramite l'emissione di titoli ABS aventi stesso valore nominale. I titoli sono stati sottoscritti da un totale di 6 investitori qualificati tra cui SFIRS S.p.A., la società finanziaria della Regione Sardegna.

Banca Finint svolgerà il ruolo di agente dei pagamenti e, attraverso la sua controllata Securitisation Services, fornirà assistenza al veicolo di cartolarizzazione durante la vitadell'operazione svolgendo i ruoli di servicer, corporate services provider, rappresentate dei portatori dei titoli edagente di calcolo.

Paul Hastings, che ha curato l'emissione del minibond, ha operato con un team guidato dal partner Marc-Alexandre Courtejoie, coadiuvato dal partner Eriprando Guerritore per i profili regolamentari, dall'avv. Patrizio Braccioni per i profili di diritto tributario e dalla trainee associate Gabriella Abbattista.

Il team di Grimaldi Studio Legale si è invece occupato della cartolarizzazione e del contratto di sottoscrizione del minibond ed è stato guidato da Marzia Martinoli e dai partner del dipartimento banking Giacomo Serra Zanetti e Roberto de Nardis, coadiuvati dal partner Carlo Cugnasca per i profili tax, con la collaborazione dell'associate Federico De Pascale.