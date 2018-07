GATTI PAVESI BIANCHI CON ALPITOUR NELL'ACQUISTO DI EDEN

Lo Studio Gatti Pavesi Bianchi, con un team composto da Stefano Valerio, Giorgio Groppi, Amélie Gillet e, per i profili giuslavoristici, da Nicolò Farina, ha assistito Alpitour nell'acquisto dell'intero capitale di Eden Viaggi, assistita da NASaW Avvocati con un team composto da Domenico Mastrangelo, Andrea Villani e Viola Bardi.

In seguito al via libera dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, l'operazione porta uno de principali tour operator italiani, con circa 400 milioni di euro di fatturato, in Alpitour.

L'acquisizione è stata finalizzata attraverso la creazione di una nuova società, chiamata Eden Viaggi, in cui confluiscono i business di tutti i brand: Eden Village, Hotelplan, Made, Margò e Turisanda.