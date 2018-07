GOP e Clifford Chance nel finanziamento di Banco BPM per l'OPA su Vittoria Assicurazioni

Nell'ambito dell'offerta pubblica di acquisto e scambio volontaria promossa da Vittoria Capital S.p.A. avente ad oggetto le azioni ordinarie di Vittoria Assicurazioni S.p.A., Vittoria Capital e Banco BPM hanno sottoscritto un contratto di finanziamento ai fini della copertura degli obblighi di pagamento connessi all'offerta, che prevede, tra l'altro, una linea di credito a breve termine per un importo massimo pari ad Euro 385 milioni ed una linea di credito a breve termine di tipo rotativo per un importo massimo pari a Euro 10 milioni.

Gianni Origoni Grippo Cappelli ha assistito Vittoria Capital con un gruppo di lavoro guidato dal partner Emanuele Grippo, coadiuvato dai senior associate Marco Gatta ed Edoardo Brillante e dall'associate Giuliana Santamaria; il partner Fabio Chiarenza si è occupato degli aspetti fiscali.

Clifford Chance ha assistito Banco BPM con un team coordinato dal socio Ferdinando Poscio con il senior associate Pasquale Bifulco e Alberto Maero. Il socio Carlo Galli e l'associate Roberto Ingrassia hanno prestato assistenza in relazione agli aspetti fiscali.