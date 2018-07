GOP, White & Case e Clifford Chance nell'acquisizione di GAES da parte di Amplifon

Gianni Origoni Grippo Cappelli & Partners e White & Case hanno assistito Amplifon, società italiana leader nelle soluzioni e servizi per l'udito, nella sottoscrizione di un accordo per l'acquisizione della multinazionale spagnola GAES dalla famiglia Gassó di Barcellona e da altri azionisti di minoranza.

Amplifon finanzierà l'acquisizione, di un valore pari a 528 milioni di euro, attraverso un nuovo finanziamento bancario interamente sottoscritto da UniCredit , assistita da Clifford Chance.

L'acquisizione di GAES costituisce un'operazione strategica per Amplifon, in linea con la strategia di crescita del gruppo, volta a consolidare la propria posizione di mercato sui paesi chiave mondiali. GAES è il maggiore operatore specializzato privato del settore retail dello hearing care al mondo, con una posizione di leadership in Spagna, il decimo mercato al mondo. La società è anche presente in Portogallo e in diversi paesi dell'America Latina. Con questa operazione Amplifon raggiunge una quota di mercato nel settore retail globale delle soluzioni acustiche pari ad oltre l'11%.

Amplifon è stata assistita dallo studio spagnolo Garrigues.

Gli aspetti fiscali per conto di Amplifon sono stati seguiti dallo studio legale internazionale Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners con un team guidato dal partner Stefano Grilli (in foto), coadiuvato dal senior associate Marco Busia

White & Case ha assistito Amplifon in relazione al finanziamento con un team che ha compreso i partner Michael Immordino (Milano e Londra), Ferigo Foscari e Alessandro Nolet e gli associate Stefano Bellani, e Charles English (tutti dell'ufficio di Milano).

Clifford Chance ha assistito UniCredit in relazione al finanziamento con un team guidato dal socio Charles Adams, coadiuvato dal senior associate David Neu e da Giulia Petragnani Gelosi. In relazione agli aspetti fiscali ha agito il socio Carlo Galli.

GAES è stata assistita dallo studio spagnolo Toda & Nel-lo Abogados, da E&Y per gli aspetti di due diligence e da Ashurst per gli aspetti di Antitrust.