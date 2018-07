I LEGALI DI CLIFFORD CHANCE NEL CONCORDATO DI ATAC

Il tribunale fallimentare di Roma ha accolto il ricorso e ha emesso in data odierna il Decreto di ammissione di Atac, l'azienda di trasporto pubblico locale più grande di Italia con circa 11.000 dipendenti, alla procedura di concordato preventivo ex art 186 bis. l.fall.

Il ricorso è stato presentato dal professor Carlo Giampaolino, socio di Clifford Chance e ordinario dell'Università di Tor Vergata, in qualità di difensore e advisor legale della Società nella procedura, coadiuvato da un team composto dall'associate Alessandro Sciarra e dal professor Tommaso Di Marcello.

Il regolamento degli SFP (strumenti finanziari partecipativi) inclusi nel Piano Industriale depositato a gennaio 2018 è stato curato dall'avvocato Francesco Marotta dello studio Ernst&Young.