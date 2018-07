Allen & Overy, BonelliErede e Clifford Chance nella cartolarizzazione CreVal-BEI da 1,5 miliardi di euro per lo sviluppo delle PMI

Allen & Overy, BonelliErede e Clifford Chance hanno prestato assistenza in relazione alla cartolarizzazione di crediti derivanti da finanziamenti a piccole e medie imprese realizzata da CreVal con l'intervento della BEI, per un valore complessivo di circa 1,5 miliardi di euro. Nell'ambito dell'operazione la BEI ha sottoscritto una tranche di titoli senior di importo pari a 200 milioni di euro, i cui proventi saranno destinati da CreVal a fornire liquidità a piccole e medie imprese al fine di favorirne lo sviluppo.

Allen & Overy ha assistito Société Générale in qualità di Arranger con un team diretto dal partner Stefano Sennhauser e dal counsel Pietro Bellone (nella foto), con il supporto dell'associate Erik Negretto e della trainee Chiara D'Andolfo per gli aspetti legali dell'operazione, e del counsel Michele Milanese con riferimento ai profili fiscali.

BonelliErede ha agito per conto di Creval con un team composto dal partner Giuseppe Sacchi Lodispoto, membro del Focus Team Banche, e Claudia Pergola.

Clifford Chance ha assistito la Banca Europea per gli Investimenti con un team guidato dai partner Tanja Svetina e Filippo Emanuele, coadiuvati dai senior associate Alice Reali e Gianmarco Gulli e da Giuseppe Chiaula.