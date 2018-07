Fieg: Andrea Riffeser Monti risponde a Casaleggio sulle Fake News

notizie fieg



A margine del CdA di Poligrafici Editoriale per l'approvazione dei dati relativi al primo semestre 2018, l'editore Andrea Riffeser Monti, in qualità di presidente della Fieg, ha risposto all'intervento di Davide Casaleggio. Il leader del Movimento Cinque Stelle e presidente della Casaleggio Associati, infatti, in occasione di un incontro pubblico, aveva dichiarato che "le fake news si leggono sui giornali di carta".

"Quando Casaleggio afferma che le fake news le legge sui giornali, commette una grossa scorrettezza verso i giornalisti"- sottolinea il presidente degli editori - "e verso i 2,7 milioni di italiani che ogni giorno si recano in un punto vendita per acquistare un quotidiano. Forse non sa che circa 17 milioni di cittadini leggono tutti i giorni un quotidiano nei bar, nei locali pubblici o in famiglia (fonte Audipress 2018/I). Mentre 7 milioni di persone decidono di acquistare ogni settimana un periodico (dati ADS gen-dic 2017), mercato che vanta circa 14 milioni di lettori (fonte Audipress 2018/I).

Non dobbiamo dimenticare che è proprio grazie al lavoro di editori e giornalisti che quotidianamente viene offerta ai lettori la garanzia di una informazione verificata e verificabile sia sulla carta sia on line , mentre non è sempre possibile risalire alle fonti delle notizie on line dei portali che non sono riconducibili al lavoro dei Giornalisti e dei loro Editori."