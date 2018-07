In Paul Hastings si discute di leadership al femminile

ll 19 luglio l'ufficio di Milano dello studio legale Paul Hastings ha ospitato un incontro formativo sulla leadership al femminile intitolato "Donne in carriera: valorizziamo il nostro talento!", per discutere sul binomio donne/lavoro e confrontarsi su alcuni strumenti utili ed efficaci per valorizzare le donne nei contesti lavorativi. Il training, aperto a rappresentanti donne di clienti dello studio e strutturato secondo la formula dell'incontro/aperitivo, è stato condotto dalle coach Cristina Cremonesi e Lucia Grazi di Hermes Consulting, ed ha visto la partecipazione di donne manager, CFO ed AD di società clienti, che hanno portato la loro testimonianza di donne di successo. Durante l'incontro sono stati esaminati i temi connessi agli ostacoli che le donne tipicamente incontrano nel corso della carriera, alla consapevolezza delle risorse personali e alla necessità di una adeguata strategia quale strumento per far fronte a tali ostacoli e raggiungere gli obiettivi di carriera. Il training si inserisce nel più vasto programma varato dal Paul Hastings Affinity Network, gruppo fondato da Marilena Hyeraci, e coordinato da Giulia Fiorelli, che riunisce le donne dello studio, e promuove iniziative di formazione, condivisione e approfondimento su tematiche quali diversity, soft skills e leadership.