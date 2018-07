Morri Rossetti assiste la Fondazione per la Sussidiarietà nell'acquisto di un'altra partecipazione in ilSussidiario.net

Morri Rossetti - con l'Avv. Cristina Cengia, partner dello Studio, e l'associate Claudia Bosco - ha assistito la Fondazione per la Sussidiarietà, attiva nel sostenere l'approfondimento culturale e lo sviluppo delle imprese no profit, nell'acquisto da Advantage GFC Advisors S.r.l. di un'ulteriore partecipazione in Ilsussidiario.net S.r.l., società attiva nel settore editoriale e della distribuzione di contenuti digitali.

Advantage GFC Advisors è stata assistita dallo studio Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners, con il partner Alessandro Giuliani