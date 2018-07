Star Capital si rafforza nella fornitura di servizi alle imprese farmaceutiche con Russo De Rosa

Star Capital ha completato un importante add on per la propria partecipata DPH – Doing Pharmaceutical Holding S.p.A., che offre, tramite le sue controllate, servizi strategici alle società farmaceutiche.

Quest'ultima, infatti, ha perfezionato l'acquisto del 100% del capitale sociale di Educom S.p.A., società specializzata nei servizi digital rivolti alle imprese farmaceutiche. L'ingresso di Educom nel gruppo DPH consentirà di ampliare l'offerta dei servizi ai clienti e di beneficiare delle competenze reciproche delle società partecipate al fine di consolidare la posizione di ciascuna nel mercato di riferimento.

La società acquirente è stata assistita da un team di avvocati e commercialisti di Russo De Rosa Associati, guidato dal name partner Leo De Rosa e composto dal socio Marzio Molinari e da Edoardo Colla e Giuseppe Valerio per gli aspetti legali, e dal socio Federica Paiella e da Alessio Ceron per gli aspetti fiscali.

I venditori sono stati assistiti dallo studio CMS Adonnino Ascoli & Cavasola Scamoni, sotto la guida di Andrea Arcangeli, e dallo studio SRG Associati con Fabio Grieco.