Mittone assiste il Gruppo DCG a Dubai per la diffusione delle piattaforme predittive ad intelligenza artificiale

Lo Studio Legale Mittone, con l'avv. Marco Mittone ed il relativo team, ha assistito il Gruppo DCG - Done Communication Group nella definizione di una accordo di partnership relativo alla controllata DCG Me Media, con sede in Dubai.

Il nuovo partner, membro della famiglia reale degli Emirati Arabi Uniti, collaborerà con il Gruppo DCG nella distribuzione delle piattaforme predittive ad intelligenza artificiale denominate "Predico" e "Punctis" nell'area del medio oriente e dell'Asia.

Fondata a Milano nel 2007 da Tommaso M. Chiorino, la società è divenuta negli anni tra le digital integrated firm a livello mondiale, espandendo la propria presenza a Dubai, Singapore e Kuala Lumpur.