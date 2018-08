Osborne Clarke nella nascita della nuova piattaforma di equity crowdfunding Concrete Investing

Osborne Clarke con un team guidato dal partner Umberto Piattelli coadiuvato dall'associate Giulia Basile ha seguito tutta la procedura atta ad ottenere la licenza da CONSOB per la creazione della nuova piattaforma di equity crowdfunding Concrete Investing. Osborne Clarke, inoltre, si occuperà del supporto a tutte le procedure di compliance.

Concrete Investing è specializzata nella raccolta di capitali destinati ad investimenti in progetti immobiliari in aree di primario interesse, che da una parte permette agli investitori di visionare, valutare e investire in selezionate operazioni immobiliari in modo rapido e trasparente e con l'aspettativa di interessanti ritorni sull'investimento, e dall'altra agli sviluppatori immobiliari di ampliare e diversificare le fonti per la realizzazione dei propri progetti.

Elemento distintivo di Concrete è coinvolgere sia investitori professionali che sviluppatori qualificati, utilizzare una narrativa vicina al club deal per la comunicazione e identificare proposte di alta qualità grazie a un Comitato di Valutazione ad hoc che effettuerà attività di screening, oltre che di due diligence.

Banca Sella svolgerà il ruolo di intermediario finanziario attraverso la nuova piattaforma di open banking Fabrick. Tra i partner d'eccezione anche Be Trust, una società fiduciaria indipendente.