Pedersoli con rimorchiatori riuniti nell'acquisizione di Capieci

Pedersoli Studio Legale, con un team guidato dall'equity partner Andrea Gandini, ha assistito il gruppo genovese Rimorchiatori Riuniti nell'acquisizione del 100% di Capieci Navigazione, Rimorchiatori e Salvataggio, società parte del gruppo Ca.Fi.Ma e titolare delle concessioni per il servizio di rimorchio nei porti di Milazzo e Messina.

L'acquisizione, eseguita attraverso la controllata Rimorchiatori Mediterranei, partecipata per il 35% da Dws, fondo d'investimenti di Deutsche Bank, è stata supportata da un finanziamento a lungo termine di 30 milioni di euro erogato da Banca Monte dei Paschi di Siena.

Il team di Pedersoli ha visto il coinvolgimento dell'associate Lorenzo Rossi Casana per la parte corporate M&A, mentre l'equity partner Maura Magioncalda con il senior associate Michele Parlangeli hanno curato i profili del finanziamento.

Ca.Fi.Ma è stata assistita da Legalitax.