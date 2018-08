Selle Italia partner di A.S.O. per la celebre "off-road" Roc d'Azur

Lo Studio legale Delfino Willkie Farr & Gallagher LLP ("D-WFG") ha assistito Selle Italia nella negoziazione della partnership per la 35° edizione della celebre manifestazione ciclistica off-road.

Un sodalizio a 360° in nome dello sviluppo e della diffusione del ciclismo, quello tra Selle Italia e A.S.O. (Amaury Sport Organisation).

A.S.O. fa parte del Gruppo proprietario del celebre quotidiano sportivo francese L'Equipe, ed è leader mondiale nell'organizzazione di manifestazioni ciclistiche, con 105 giorni di gare ogni anno, tra grandi giri e classiche prestigiose.

Dopo la collaborazione che ha permesso di portare il brand Selle Italia sulle strade di Francia grazie alla sponsorizzazione del Le Tour de France, la partnership con Amaury Sport Organisation si rafforza ulteriormente, in occasione della prossima Roc d'Azur, che si svolgerà dal 10 al 14 ottobre (35° edizione) nella regione francese del Var.

Delfino e Associati Willkie Farr & Gallagher LLP ha assistito Selle Italia con un team guidato da Massimo Chiais, coadiuvato dall'associate Carlotta Orlando.