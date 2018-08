SECONDO SEMINARIO TECNICO DI INGEGNERIA FORENSE



Dopo lo straordinario successo della prima edizione tenutasi nel 2016 alla quale hanno partecipato oltre 600 professionisti, siamo

lieti di annunciare Treviso Forensic 2018, 2° Seminario Tecnico di Ingegneria Forense, che si terrà dal 26 al 28 Settembre 2018 nella

splendida cornice di Villa Braida, a Mogliano Veneto, Treviso.

Per stimolare il confronto sul piano internazionale la seconda edizione del Seminario ospiterà una sessione in lingua inglese dedicata

alle Scienze Forensi nel settore ambientale.

Treviso Forensic è un momento di incontro tecnico sia per i professionisti che per la prima volta affrontano questa disciplina e sentono

l'esigenza di apprendere alcune fondamentali nozioni di base, sia per i professionisti con esperienza nel settore che vogliano confrontarsi

con le casistiche che saranno presentate nei settori dell'ingegneria civile e strutturale, ambientale, industriale e della sicurezza.

il programma