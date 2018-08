Il Cavaliere Massimo Perotti rafforza la partecipazione detenuta in Sanlorenzo SpA. Grimaldi Studio Legale e MADLEX sono gli studi coinvolti

L'azionista di riferimento Cav. Massimo Perotti haeffettuato il consolidamento della propria partecipazione di maggioranza al capitale sociale di Sanlorenzo S.p.A., società leader mondiale nella nautica e, in particolare, nella realizzazione di yacht e superyacht altamente personalizzati. Nell'ambito della negoziazione di un contratto di finanziamento a supporto dell'operazione, Mediocredito Italiano (polo per la finanza di impresa del Gruppo Intesa Sanpaolo, specializzato anche in operazioni di finanza straordinaria per le PMI) e UniCredit S.p.A. (Area Corporate Toscana Ovest e Team Financing & Advisory CBI Centro Nord) hanno agito in qualità di Joint Mandated Lead Arranger, mentre Banca IMI (Gruppo Intesa Sanpaolo) ha avuto il ruolo di Banca Agente.

Grimaldi Studio Legale ha assistito il team di Mediocredito Italiano e UniCredit S.p.A.

Lo Studio Legale Musumeci, Altara, Desana e Associati ha assistito il Cav. Perotti e la società veicolo WINDCO S.p.A.

Sanlorenzo SpA produce motoryacht di alta qualità dal 1958, progettati e costruiti secondo le richieste di ogni singolo armatore. Uno stile inconfondibile e un design raffinato collocano le imbarcazioni Sanlorenzo ai vertici della produzione mondiale, dove il cantiere italiano, in 60 anni di storia, è divenuto sinonimo di eccellenza assoluta.