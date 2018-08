Orrick per l'aumento di capitale di Together Price

Orrick ha assistito Together Price, startup del portafoglio di LVenture Group, holding di partecipazioni quotata sul MTA di Borsa Italiana che opera nel settore del Venture Capital, nell'aumento di capitale guidato da un fondo VC internazionale con base a Madrid, cui hanno partecipato la stessa LVenture Group e alcuni business angel di APG.

Together Price è una piattaforma di sharing che aiuta gli utenti a condividere il costo di abbonamenti a servizi digitali tra amici, familiari, coinquilini e colleghi di lavoro, risparmiando sino all'80% dei costi. La soluzione sviluppata dalla startup è inoltre uno strumento efficace di lead generation, molto apprezzato dalle aziende per la capacità di acquisizione di nuovi clienti. La piattaforma, attiva da maggio 2016, si è affermata rapidamente sul mercato italiano e può contare già oggi su oltre 140 mila iscritti, con grande successo tra la generazione dei millenials.

Il team Orrick che ha assistito Together Price era composto dai partner Attilio Mazzilli e Ylan Steiner, dall'associate Siddharth Fresa e da Sarah Lo Piparo.