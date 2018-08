Pavia e Ansaldo, PWC TLS e Fubini Jorio Cavalli nell'acquisizione di Guarto Guarnizioni da parte di Armacell

Lo Studio legale Pavia e Ansaldo ha assistito Armacell nell'acquisizione di Guarto Guarnizioni Torino S.r.l. con un team guidato dal partner Sven von Mensenkampff e composto da Luca Montolivo ed Elena Biancotto (corporate, M&A), dal partner Valentina Simonelli (employment), da Massimiliano Patrini (IP) nonché dal partner Mario Di Giulio con Chiara Scarpelli (compliance). Il venditore della quota di maggioranza di Guarto è stato assistito da PWC TLS con un team guidato dal partner Fabio Alberto Regoli con Greta Guazzotti mentre il venditore della quota di minoranza è stato assistito da Luigi Nuzzo, partner dello studio legale Fubini Jorio Cavalli e Associati.

Armacell è leader mondiale nella produzione di schiuma flessibile per il mercato dell'isolamento delle attrezzature e fornitore leader di schiume ingegnerizzate. Guarto Guarnizioni progetta, produce e distribuisce prodotti termoplastici non infiammabili utilizzati principalmente per l'insonorizzazione nei mercati marittimo e ferroviario, nonché nel settore automobilistico e in quello edile.