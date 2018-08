Carnelutti e Gattai nell'investimento di FSI in Lumson

Carnelutti Studio Legale Associato, con il Team M&A guidato da Luca Arnaboldi e composto da Filippo Grillo e Matteo Bazzani, insieme a Francesco Bernocchi, responsabile del dipartimento legale di FSI, ha assistito FSI S.G.R. SpA, per conto di FSI Mid-Market Growth Equity Fund, nell'ambito delle negoziazioni di un accordo finalizzato all'ingresso del Fondo, nel capitale sociale di Lumson S.p.A., leader italiano nel settore del packaging primario per la cosmetica.

L'investimento include una componente di aumento di capitale e un prestito obbligazionario convertibile

Al closing, Lumson S.p.A. sarà partecipata per il 65% dalla famiglia Moretti e per il restante 35% da FSI.

Gattai, Minoli, Agostinelli & Partners ha assistito la Famiglia Moretti e Lumson S.p.A., con un team composto dai partner Riccardo Agostinelli e Federico Bal e dall'associate Maria Giulia De Cesari.