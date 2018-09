Ashurst e Pirola Corporate Finance affiancano Amundi nello sviluppo del fondo Cbus

Lo Studio legale Ashurst con il partner Paolo Manganelli, la counsel Annalisa Santini, l'associate Anna Giulia Chiarugi e Maddalena Catello ha agito in qualità di advisor legale per gli emittenti di obbligazioni sottoscritte da Fondo Cbus, il primo fondo specializzato nel finanziamento del magazzino di imprese del settore agroalimentare, con il supporto di Pirola Corporate Finance in qualità di arranger e advisor finanziario.

Il fondo ha sottoscritto obbligazioni a medio-lungo termine, assistite da garanzie reali, emesse da una pluralità di imprese agroalimentari italiane (in particolare nei settori dei prosciutti crudi e dei formaggi stagionati) per complessivi euro 71 milioni. E' stato pertanto possibile smobilizzare il valore del magazzino che, in considerazione dei tempi molto lunghi di stagionatura di tali prodotti, grava sul bilancio delle aziende operanti in questi settori.

Il fondo è stato istituito da Amundi SGR e concepito dall'unità Alternative & Real Assets, con l'obiettivo di sottoscrivere bond emessi da una decina di piccole e medie imprese produttrici di prodotti principalmente DOP. A tal fine è stata instaurata una partnership sia con Pirola Corporate Finance per l'attività di origination e relazione con il cliente così come per l'attività di strutturazione dell'operazione, sia con lo Studio legale Ashurst per la consulenza legale relativa alle emissioni e alla contrattualistica.

Per Pirola Corporate Finance hanno agito il director Alessandro Rivolta e Paolo Greco, con i partner Ludovico Mantovani e Mario Morazzoni.