ORRICK, GOP E ARCUS FINANCIAL ADVISORS NEL RIFINANZIAMENTO DEL GRUPPO ECO ERIDANIA

Orrick e Arcus, rispettivamente Consulente Legale e Financial Advisor, hanno assistito Eco Eridania S.p.A. (il Borrower) in una complessa operazione di finanziamento con un pool di banche italiane ed internazionali, destinato in parte al rimborso di linee di credito esistenti in capo al borrower ed ad alcune partecipate ed in parte al finanziamento delle necessità di capital expenditures e di capitale circolante netto di Eco Eridania S.p.A. e delle società controllate dalla stessa. Il borrower, società operante nel settore della gestione integrata dei rifiuti sanitari e industriali, è riconducibile a Roccaforte S.r.l. e, indirettamente, ad Icon Infrastructure – fondo di investimento indipendente infrastrutturale con oltre 2,5 miliardi di euro di controvalore di asset investiti.

Orrick ha operato con un team coordinato dal partner Carlo Montella, insieme a Raul Ricozzi (partner) e Andrea Gentili (of counsel), e composto, per la parte finance di diritto italiano, da Marco Donadi e Marcello Montresor, coadiuvati da Ignazio d'Andria e Jacopo Giansante e, per la parte finance di diritto inglese, da Madeleine Horrocks (partner) ed Enea Visoka. Arcus ha operato con un team coordinato dal CEO Stefano Cassella, insieme con i Senior Partner Riccardo Rossitto e Federico Mander ed al Senior Analyst Stefania Gatti. Eco Eridania è stata inoltre assistita dall'Avv. Alessandro Finamore, dello Studio legale Rossi e Finamore, e dall'Avv. Riccardo Salvini, dello Studio Legale SCP.

Gli istituti finanziatori, Banco BPM S.p.A. (nel ruolo anche di banca agente), Natixis S.A. – Milan Branch, ING Bank N.V. – Milan Branch e UBI Banca S.p.A., sono state assistite da Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners, con un team composto dai partner Ottaviano Sanseverino, Matteo Bragantini ed Eduardo Fiordiliso, dal managing associate Marco Gatta e dagli associate Silvia Morando e Giuliana Santamaria.