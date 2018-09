Pavia e Ansaldo e Lombardi Segni e Associati nel prestito obbligazionario sottoscritto da Equita PDF per Pibiplast

Equita annuncia il sesto investimento del fondo di private debt nella società Pibiplast, leader nella progettazione e produzione di packaging primario in plastica per i settori cosmetico e del personal care. Il fondo Equita Private Debt Fund ha affiancato Ambienta ed L Catterton nell'acquisizione di Pibiplast, sottoscrivendo per intero un prestito obbligazionario di Euro 10 milioni emesso dal veicolo d'investimento controllato dagli stessi fondi di private equity.

Con questa operazione i fondi Ambienta ed L Catterton si affiancano alla famiglia Bosi con l'obiettivo di proseguire il percorso di internazionalizzazione della società e creare un fornitore e partner a valore aggiunto ancora più elevato per le aziende e le multinazionali operanti nei settori della cosmetica e dello skincare.

Nel contesto dell'operazione di acquisizione, Equita ha inoltre agito in qualità di financial advisor di Ambienta e di L Catterton.

Lo Studio legale Pavia e Ansaldo ha assistito Equita per la parte legale, con un team composto dal partner Marina Balzano e dall'associate Giulio Asquini.

I fondi Ambienta e L Catterton sono stati assistiti, in relazione al prestito obbligazionario, dallo Studio legale Lombardi Segni e Associati con un team composto dai partner Antonio Amoroso e Lidia Caldarola e dall'associate Vittoria Sciarroni.