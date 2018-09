Gitti and Partners con Remedia per la fusione con EcoR'it

Gitti and Partners ha assistito Remedia - il più importante Sistema collettivo italiano e principale riferimento dei produttori di apparecchiature elettroniche per la gestione dei RAEE - nella fusione per incorporazione con EcoR'it. Paola Mocci legal counsel di Remedia è stata supportata da un team guidato dal partner Piero Viganò e composto da Andrea Imberti, associate, per gli aspetti corporate, dall'of counsel Mariano delle Cave e dal senior associate Elisa Mapelli per i profili labour, e da Gianluigi Strambi, of counsel, per gli aspetti contabili e fiscali.

EcoR'it si è affidata a Cosimo di Bitonto e Andrea Lazzaretti di Rinaldi e Associati.