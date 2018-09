Lawyers' Tennis Cup 2019

Tennis Cup 2019



E' stata ufficialmente lanciata l '11 settembre sera la Lawyers' Tennis Cup 2018/2019, la Coppa Davis degli studi legali, giunta quest'anno alla sesta edizione.

"Visto che 18 studi partecipanti alla scorsa edizione hanno confermato la propria presenza, quest'anno il torneo verrà allargato a 24 squadre, così da permettere la partecipazione di altri sei studi legali e di numerosi altri colleghi", ha dichiarato l'avv. Martino Ebner presidente di Égalité, l'associazione sportiva dilettantistica che organizza il Torneo.

Come in tutte le precedenti edizioni, gli avvocati milanesi si daranno battaglia sui campi in terra rossa del prestigioso e centenario Tennis Club Milano "Alberto Bonacossa" dapprima nella fase a gironi - che prenderà il via il prossimo 21 ottobre - e poi in quella ad eliminazione diretta, sino alla finale del 31 marzo 2019, che si disputerà, come sempre, nel meraviglioso scenario del Campo Tribuna "Porro Lambertenghi" del TC Milano.

Il regolamento del Torneo e i moduli per le domande di iscrizione - che dovranno essere inviate entro il 21 settembre 2018 - sono disponibili sul sito internet del Torneo, www.lawyerstenniscup.com