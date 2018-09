LCA e GOP nell'aumento di capitale di La Centrale Finanziaria Generale S.p.A.

LCA con Edoardo Calcaterra e GOP con Mario Amoroso hanno assistito rispettivamente Somar S.p.A. e Silvano Toti Holding S.p.A. nell'aumento di capitale di La Centrale Finanziaria Generale S.p.A. e nella negoziazione di determinati accordi di acquisto di azioni di futura emissione tramite i quali, all'esito dell'aumento di capitale, Somar S.p.A. ha portato la propria partecipazione al 19% e la società Visione S.p.A. è divenuta socia di La Centrale Finanziaria Generale con una partecipazione pari al 33,5% del capitale sociale.

L'operazione ha consentito a La Centrale Finanziaria Generale di sottoscrivere l'aumento di capitale di Euro 7 milioni deliberato dalla controllata Serenissima SGR S.p.A., una delle principali SGR immobiliari italiane, con 17 fondi in gestione.

A seguito dell'aumento di capitale, grazie ad una rinnovata solidità patrimoniale e al nuovo piano industriale studiato in accordo con Banca d'Italia e Consob, Serenissima potrà rilanciare la propria attività di sviluppo ed irrobustire la propria organizzazione in un'ottica di forte crescita operativa.

Lo studio Carbonetti e Associati, con il prof. Francesco Carbonetti e Roberto Della Vecchia, ha assistito Visione S.p.A. nei rapporti con Banca d'Italia.