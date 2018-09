Simmons & Simmons: 25 anni di crescita e successo in Italia

Lo studio legale Simmons & Simmons, tra i primi studi internazionali ad aprire i propri battenti in Italia, festeggia 25 anni di attività nel nostro paese. Un grande traguardo.

La sede di Milano ha piani ambiziosi per i prossimi anni. Lo Studio è recentemente cresciuto grazie a sei ingressi e due promozioni interne che hanno trasversalmente rafforzato i team che operano sia a livello di prodotto sia di industry quali IP, Healthcare & Life Sciences, Information, Communications & Technology, TMT, Tax, Structured finance, Litigation, Insurance e Corporate & Commercial. Lo Studio conta 70 professionisti di cui 13 partner e prevede una ulteriore crescita per raggiungere 90 professionisti nei prossimi cinque anni.



Questa crescita riflette la fiducia nel mercato italiano nonché l'immutata aspirazione a soddisfare le esigenze dei clienti con un'offerta di alto livello.



Lo Studio ha recentemente ampliato, rafforzato e diversificato la propria offerta con gli ingressi di un nuovo team di IP guidato dai soci Stefania Bergia e Giulio Enrico Sironi e di un nuovo team di Information, Communications & Technology guidato dal socio Edoardo Tedeschi, entrambi nel mese in corso. Negli ultimi dodici mesi inoltre la sede di Milano ha accolto un nuovo team di Tax guidato dal socio Marco Palanca, l'of counsel Simone Lucatello specializzato in finanza strutturata e un team di Litigation/Insurance guidato dal socio Leonardo Giani.



Andrea Accornero, country head, ha commentato: "A distanza di 25 anni, siamo oggi uno degli studi legali internazionali più solidi in Italia, con piani di crescita futuri ben definiti. Siamo orgogliosi di avere creato un ambiente collaborativo e di avere investito su tematiche rilevanti quali gender balance, diversity, agile e smart working. La nostra ambizione è attrarre e trattenere i migliori talenti e posizionarci come best place to work".



Tra i principali riconoscimenti:

•Tra i migliori studi per numero di operazioni di M&A come riportato nel Mergermarket Global & Regional M&A Report H1 2018

•"Studio dell'anno Investment Funds" ai TopLegal Industry Awards 2018

•Paola Leocani, partner, head of DCM per l'Italia, ha ricevuto il premio "Migliore Avvocato Capital Markets dell'Anno" ai Legalcommunity Finance Awards 2018 nonchè il premio "Professionista dell'Anno Trasporti" ai TopLegal Industry Awards 2018

•Il deal della Pedemontana Veneta ha ricevuto il premio "Europe Transport Deal of the Year" ai Thomson Reuters PFI Europe Awards nonché il premio "Europe Roads Deal of the Year" ai IJGlobal Awards 2018

•L'acquisizione di Buccellati da parte di Gangtai ha ricevuto il premio "Top investors in Italy transaction" ai China Awards