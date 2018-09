Allen & Overy con 21 Investimenti nell'acquisizione di Bodino

Allen & Overy

Allen & Overy ha assistito 21 Investimenti, gruppo europeo di private equity fondato e guidato da Alessandro Benetton, in relazione all'acquisizione, attraverso il proprio fondo "21 Investimenti III", di una partecipazione di maggioranza di Bodino, azienda torinese attiva da oltre 70 anni nella progettazione e realizzazione, anche attraverso unità produttive interne, di opere di fit-out, strutture speciali, allestimenti, facciate continue e strutture in legno lamellare.



Allen & Overy ha prestato assistenza su tutti gli aspetti legali con un team coordinato e guidato dal partner Paolo Ghiglione (nella foto), coadiuvato dal senior associate Marco Muratore con la trainee Dalia Abbate per gli aspetti di diritto societario e M&A, e composto dal partner Pietro Scarfone e dall'associate Marco Mazzola per gli aspetti relativi al finanziamento dell'operazione, dal counsel Emilio De Giorgi per gli aspetti antitrust, dalla senior associate Giorgia Giorgetti per gli aspetti di diritto del lavoro e dalla senior associate Carmen Castellano per gli aspetti di intellectual property.