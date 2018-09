De Donno Avvocati Giuslavoristi a fianco di Adveo Italia nella cessione del Reparto Operativo Logistica a Close2you

Lo Studio ha assistito Adveo per la negoziazione sindacale e per gli aspetti di diritto del lavoro.

Adveo Italia Srl ha concluso la cessione del reparto operativo e Logistica a Close2you Srl. L'azienda, operativa nel settore della distribuzione di materiali per ufficio parte del gruppo Adveo (ADV) quotato alla borsa di Madrid.

Nel quadro dell'operazione, lo Studio De Donno Avvocati Giuslavoristi ha assistito Adveo per gli aspetti di diritto del lavoro e la negoziazione con le parti sociali con un team guidato dall'Avv. Giovanni De Donno (in foto) e dalla dottoressa Benedetta Paladini.

Close2You è un operatore specializzato nel segmento Contract Logistics.