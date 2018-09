Il Decreto Dignità: il workshop Littler per UniVa

Avrà luogo il 28 settembre: Silvia Ravazzoni, Giudice del Tribunale del Lavoro di Milano e Edgardo Ratti, co-managing Partner di Littler, si confronteranno con una platea di imprenditori



Milano, 19 settembre 2018 – E' in programma per il 28 settembre 2018 l'incontro promosso dall'Unione Industriali della Provincia di Varese in cui verranno particolarmente approfonditi i temi del contratto a termine, della somministrazione di lavoro e dei licenziamenti alla luce delle rilevanti modifiche apportate dal "Decreto Dignità".



Protagonisti dell'incontro saranno Silvia Ravazzoni, Giudice del Tribunale del Lavoro di Milano e Edgardo Ratti, co-Managing Partner di Littler, che forniranno ai partecipanti un quadro generale in merito alle novità più significative introdotte dando indicazioni concrete anche quanto alla disciplina applicabile nel periodo transitorio.



Durante il convegno, inoltre, verranno accennate anche le tematiche relative all'uso dei voucher per prestazioni occasionali ed alle agevolazioni per favorire l'occupazione giovanile.



L'evento si terrà venerdì 28 settembre 2018 dalle 9.30 al Centro Congressi Ville Ponti – Piazzale Litta 2 – Varese, Villa Napoleonica.



Per iscriversi: https://goo.gl/CfDDEE